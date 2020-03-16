شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة توضح العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حددت الهيئة العامة للزكاة العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية النظامية.
وأشارت خلال صورة نشرتها الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر»، إلى أن الفاتورة لابد وأن تحتوي على «اسم المتجر، وتاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة».
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، سابقا، أن عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية يعد مخالفة تستوجب غرامة قدرها عشرة آلاف ريال.
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