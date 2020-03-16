شكرا لمتابعة خبر عن ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر بالرياض (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع مُخالف وغير مرخص في الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية. أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع مُخالف وغير مرخص في الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكدت أنه تم ضبط ٤٥ ألف عبوة معقمات مجهولة المصدر، وجهاز لإعادة طباعة تواريخ الصلاحية. Advertisements

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