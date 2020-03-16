شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عبر " ناجز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد عبر بوابة ناجز منلمن سبق لهم إصدار وكالة، وعبر مركز التواصل الموحد 1950 لمن لم يصدر أي وكالة سابقاً، ومدتها ثلاثة أشهر.

وأكدت أن القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة، مشددة على أن كتاب العدل على أهبة الاستعداد لاستقبال من لم يصدر ومكالة سابقًا.