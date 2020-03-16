شاهد.. شاحنات تسير بدون لوحات في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّق مواطن، مقطع فيديو لسير شاحنات في الرياض بدون لوحات بالمخالفة لنظام المرور.
وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم رفع البلاغ بشأن الفيديو إلى القسم المختص وسيتم مراجعة الحالة.
وتضمن جدول مخالفات المرور رقم (٦) غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.
ويشتمل الجدول على أن الغرامة تُطبق على السير بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات.
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