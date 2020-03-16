شكرا لمتابعة خبر عن المرور: لا غرامات على تأخُّر استلام الرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، أنه لا توجد غرامات تأخير على التأخر في استلام رخصة القيادة، نتيجة تعليق الدوام لمدة 16 يومًا.

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي اشتكى بأنه لم يتمكن من استلام الرخصة بسبب تعليق الدوام رغم أنه قطاعًا عسكريًا، مشيرًا إلى أنه إذا لم يستلم خلال سبعة أيام سيُقيّد عليه مخالفة، ومؤكدًا أنه لم يتمكن أيضًا من طلبها عن طريق " واصل " .

وفي سياق آخر، أوضح " المرور " أن المادة (٣٩) فقرة (٤) من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح واتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قياده دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.