شكرا لمتابعة خبر عن العقاري: سير إجراءات توقيع عقد شراء الوحدات الجاهزة بشكل طبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الصندوق العقاري، أن إجراءات توقيع عقد شراء وحدة جاهزة من السوق يتم استكمالها بشكل طبيعية، دون تأثُّر بقرارات العمل عن بعد.

جاء ذلك ردًا على سؤال: " بالنسبة للي رفع طلب شراء وحدة جاهزة من السوق ومخلص أموره وناقصة يوقع العقد بكره طبعا هو مدعوم دعم المعلمين عن طريق بنك الراجحي هل أمور الدعم تمشي إلكترونيا عن بعد؟ لأن البنك يقول فيه فروع بتكون فاتحة لتوقيع العقود لكن ماندري عن الصندوق " .

وردّت خدمة المستفيدين الخاصة بالصندوق العقاري، بالقول: " يمكنك استكمال إجراءات توقيع عقودك بشكل طبيعي عن طريق الجهة الممولة لك " .