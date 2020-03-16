شكرا لمتابعة خبر عن رياح وغبار على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

ويتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية و على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف).

في حين يمتد تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة .