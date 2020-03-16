استمرار الرياح على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض. وأكدت أن الحالة ستشمل " السليل ووادي الدواسر"، وستستمر حتى الثامنة مساء اليوم الاثنين.

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