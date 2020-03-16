إعفاء المستأجرين من الرسوم في الأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): قرر تجار في محافظة الأفلاج إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر. قرر تجار في محافظة الأفلاج إعفاء المستأجرين للمحلات التجارية من رسوم هذا الشهر. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام بلدية الأفلاج بإغلاق عدد من المحلات التجارية وصوالين الحلاقة. يذكر أن اللجنة المعنية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، حيث اتجهت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها.

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