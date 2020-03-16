شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تفجر مفاجأة مزلزلة وتعلن للعالم عن علاج فعال يقضي على كورونا خلال 3 ثوانٍ فقط (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هكذا يتساقط المواطنون في شوارع دولة عربية بسبب كورونا .. ’’فيديو يهز القلوب’’ هل تذكرون الطفلة ’’سحر’’ ابنة أبو حاتم نجم ’’باب الحارة’’؟؟ شاهد كيف أصبحت اليوم شابة جذابة وجمال فاتن برفقة نجمة شهيرة (صور)

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