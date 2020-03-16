إغلاق أماكن الوضوء بالمساجد ضمن إجراءات مكافحة كورونا

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءين مهمين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر تويتر، أنه استمرارًا في الإجراءات الاحترازية المؤقتة، التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجَّه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بما يلي:

أولًا: إغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء.

ثانيًا: فتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، قد أصدر في وقت سابق، توجيهًا لكل فروع الوزارة في مناطق المملكة؛ بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفروع.

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كما وجَّه بترك مقدار صف بين كل صفين في كل الصلوات الخمس؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

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