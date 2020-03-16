«عاجل» توثق مخالفة محلات بـ«أسواق حجاب» لقرار غلق المجمعات التجارية

وثّقت عدسة «عاجل» اليوم الاثنين، عدم التزام بعض محلات «أسواق حجاب»، بحيّ النسيم، شرق مدينة الرياض، بقرار إغلاق المجمعات التجارية، وهو القرار الذي استثنى محال المواد الغذائية والصيدليات.

ورصدت العدسة تجمّعات للعمالة الوافدة وبائعين وبائعات متجولين وحركة على أسواق المفروشات والملابس والألعاب والكماليات والأواني المنزلية، بعد التعليمات الرسمية بالإغلاق للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت المملكة في وقت سابق إغلاق المجمعات التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وضمن الإجراءات التي أقرّتها المملكة منع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي والسماح بخدمات التوصيل.

كما أعلنت منع التجمّعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق، وبدأ الأحد تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين.

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