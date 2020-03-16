السفارة الأمريكية بالرياض توجّه رسالة عاجلة للمتقدمين لـ«التأشيرة»

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران تأجيل مواعيد مقابلات تأشيرة غير المهاجرين حتى إشعار آخر للمساعدة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم الإعلان عند استئناف العمل بالقسم القنصلي، ويجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة زيارة الموقع الإلكتروني «ustraveldocs.com» واستخدام حسابهم الشخصي لاختيار موعد جديد.

أوضحت أنه لا توجد رسوم لإعادة جدولة موعد المقابلة، كما أن الرسوم التي تم سدادها مقابل طلب التأشيرة صالحة لمدة عام كامل.

وفي سياق آخر قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الأيام المقبلة تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا بشأن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 6 أشخاص تعافوا من المرض بشفاء 3 حالات جديدة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة لتعزيز سلامة الأمن الصحي؛ لأن مساهمتهم بذلك تساعد بشكل كبير في السيطرة على المرض، ولكننا مسؤولون عن ذلك، وسنتخذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة أعداد المصابين بالفيروس حول العالم.

واستكمل الوزير، إن سلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى قيادة المملكة العربية السعودية، ونحن نقيم الوضع بشكل يومي؛ حيث يجتمع ممثلو 18 جهة حكومية مختلفة بهذا الشأن لضمان سلامة أبناء وبنات هذا البلد، منوهًا بأن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

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