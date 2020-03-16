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بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة في شوارع حائل بعد تعليق الدوام الحكومي وإغلاق المجمعات

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خلت شوارع مدينة حائل نهار اليوم، من حركة المارة والسيارات -كالمعتاد- بعد صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في لمدة 16 يومًا، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، ورصدت عدسة «عاجل» ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي يخلو من ممارسي المشي وبائعي «الفود ترك»، كما رصدت إغلاق المجمعات التجارية وسوق برزان التجاري وسط المدينة، ومحلات الحلاقة، فيما تواجدت الدوريات الأمنية في مواقع متعددة، للتأكد من تطبيق القرار الصادر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس .

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