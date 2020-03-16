خلت شوارع مدينة حائل نهار اليوم، من حركة المارة والسيارات -كالمعتاد- بعد صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في السعودية لمدة 16 يومًا، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، ورصدت عدسة «عاجل» ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي يخلو من ممارسي رياضة المشي وبائعي «الفود ترك»، كما رصدت إغلاق المجمعات التجارية وسوق برزان التجاري وسط المدينة، ومحلات الحلاقة، فيما تواجدت الدوريات الأمنية في مواقع متعددة، للتأكد من تطبيق القرار الصادر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة في شوارع حائل بعد تعليق الدوام الحكومي وإغلاق المجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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