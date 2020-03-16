«عاجل» تنشر 12 خدمة لتسيير أمورك اليومية بعد تعليق العمل بسبب كورونا

في ظل سعي المملكة لتفادي تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة منصات إلكترونية، وذلك بعد قرار العمل عن بعد لمدة 16 يومًا، تقدم لكم صحيفة «عاجل» 12 خدمة لتسيير الأمور اليومية.

المنصات الخدمية الداخلية

وأعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، تعليق استقبال المواطنين والمواطنات- مؤقتًا- في جميع مكاتب الأحوال المدنية؛ بدءًا من اليوم الاثنين، وتقدم لكم صحيفة «عاجل» كافة

الخدمات في التقرير الآتي:

منصة معين

وتعمل منصة معين لتوثيق الأدوات والأفكار والحلول المساندة للعمل الخيري والإسهام في الربط الشبكي لمختلف تخصصات العمل الخيري في المملكة بما يساند تنمية الجانب المعرفي المهني لدى الجهات الخيرية، للدخول على منصة معين اضغط هنا.

منصة مسار

منصة مسار الوطنية تقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، حيث تم إنشاء منصة مسار تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وذلك لتعزيز التحول الرقمي للخدمة المدنية عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي، للدخول لمنصة مسار اضغط هنا.

منصة إدارة

من أجل احتياجات العملاء وتحسين إدارة أعمالهم والسيطرة على مجرياتها من أجل ضمان جودة العمل والإنتاجية العالية ودقة التعاملات، للدخول لمنصة إدارة اضغط هنا.

منصة خبير الإلكترونية

ويعنى برنامج خبير بتلقي طلبات التدريب التعاوني بشكل إلكتروني، حيث يُمكن للطلاب والطالبات التقديم على فرص التدريب بتقديم البيانات الشخصية والدراسية في البرنامج، واختيار المدينة المناسبة لهم للتدريب، للدخول اضغط هنا.

منصة داعم

ويهدف مشروع داعم إلى إعداد بيئة محفزة وداعمة للمتدرب، بعيدة عن الضغوط والاحتراق المهني عبر لوائح وأنظمة وخدمات خاصة، وتقديم خدمات إرشاد تفاعلية لمتدربي البرامج الطالبين للخدمة، للدخول لمنصة داعم اضغط هنا.

منصة التفتيش القضائي

وتسعى هذه المنصة للتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى, وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

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والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة, أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من مجلس القضاء الإداري، للدخول إلى منصة التفتيش القضائي اضغط هنا.

منصة الموارد البشرية

تقدم خدمات الموارد البشرية المتخصصة والمتكاملة بدءًا من تطوير استراتيجية الموارد البشرية وإدارة برامج التحول للموارد البشرية إلى تطوير إطار عمل الإدارات وتخطيط التعاقب والمسارات الوظيفية، للدخول لمنصة الموارد البشرية اضغط هنا.

المنصة المالية

منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية، للدخول للمنصة المالية اضغط هنا.

منصة الاتصالات الإدارية

خدمة إلكترونية سحابية موجهة لخدمة منشآت القطاعين الحكومي والخاص ومساعدتها على تسجيل وتداول ومتابعة المعاملات الصادرة والواردة وأرشفتها بشكل إلكتروني من أي مكان، للدخول لمنصة الاتصالات الإدارية اضغط هنا.

منصة المشتريات

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م85)، ويمكنك تحميل نظام المشتريات الحكومية، للدخول لمنصة المشتريات اضغط هنا.

منصة المستودعات وإدارة المخزون

يعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الإلكترونية، ويعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتمامًا خاصًا؛ حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، للدخول إلى منصة المستودعات وإدارة المخزن اضغط هنا.

للدخول على منصة خدماتي، اضغط هنا

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