الموارد البشرية توضح آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها أثناء تعليق حضور الموظفين

حدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، آليات قيام الجهات الحكومية بمهامها، خلال فترة تعليق الحضور؛ تحقيقًا للمصلحة العامة وانتظام سير العمل.

وتضمنت ضوابط أداء الجهات الحكومية لمهامها، استمرار المهام خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل؛ باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم؛ دون حاجة إلى حضور لمقرات العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني، والاتصال عن بُعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بُعد، الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات



وتابعت الوزارة، أن حضور الموظفين يكون لمن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل الحاجة القصوى وفي أضيق نطاق، ومن خلال أقل عددٍ ممكن من الموظفين للأعمال، التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل، ولا يمكن تأجيلها.

واستكملت الوزارة، يتم تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال؛ بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها، والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع، من خلال موقع الوزارة على الإنترنت ومنصة مسار

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وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي تماشيًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا؛ اعتبارًا من تاريخ 21/7/1441 هـ، 1441 عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وحرصًا من الوزارة على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية؛ دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل.

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