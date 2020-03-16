وزير الصحة يعلن آخر حصيلة لـ«الشفاء من كورونا» ويوجه نصيحة عاجلة

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الأيام المقبلة تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا بشأن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 6 أشخاص تعافوا من المرض بشفاء 3 حالات جديدة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، نرجو من المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة لتعزيز سلامة الأمن الصحي؛ لأن مساهمتهم بذلك تساعد بشكل كبير في السيطرة على المرض، ولكننا مسؤولون عن ذلك، وسنتخذ أي إجراءات تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة أعداد المصابين بالفيروس حول العالم.

واستكمل الوزير، إن سلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى قيادة المملكة العربية السعودية، ونحن نقيم الوضع بشكل يومي؛ حيث يجتمع ممثلو 18 جهة حكومية مختلفة بهذا الشأن لضمان سلامة أبناء وبنات هذا البلد، منوهًا بأن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

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