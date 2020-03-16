سياسي / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس أن المستوطنين قد نظموا جولات استفزازية في ساحات المسجد وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات أطلقها نشطاء مقدسيون من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية بإغلاق المصليات المسقوفة لتنفيذ مخططات الاحتلال.

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19:52ت م

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