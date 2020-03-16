

الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

قررت الجزائر تعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الفريقي.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على الـتراب الجزائري.

وأصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداء من يوم الخميس القادم.

// انتهى //

19:46ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى ست دول أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.