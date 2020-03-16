السعودية اليوم / رئيس الهلال الأحمر يقدم شكره للعاملين بالهيئة على تقديم الخدمة الإسعافية



الرياض 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

قدم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم شكره لجميع العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي من منسوبي الهيئة والمتطوعين على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا (Covid-19) من خلال الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من الفيروس خلال مباشرتهم للحالات الإسعافية فرغم الظروف التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار هذا الفيروس إلا أن ذلك لم يثني منسوبي الهيئة عن تأديتهم لواجبهم الإنساني.

وأضاف معالي الدكتور القاسم أن رجال الهلال الأحمر هم دائماً في الخط الأمامي في حال حدوث الكوارث لاسمح الله سواء كانت بيئية أو صحية كانتشار الأوبئة والأمراض رغم خطورتها إلا أن تقديم الرعاية الصحية والخدمة الإسعافية تُعد أولوية لنا في الهيئة مع الأخذ بجميع الاحتياطات والوسائل التي تضمن سلامة مقدمي الخدمة الإسعافية الطارئة والحالة الإسعافية من أي ضرر لاسمح الله.

وأوضح معاليه أنهم في هيئة الهلال الأحمر حريصون قبل انتشار فيروس كورونا في العالم على أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة طالب الخدمة وتبدأ تلك الخطوة بالمحافظة على الكوادر الطبية والإسعافية الذين يقدمون الخدمة يعملون وفق إجراءات تضمن تقديم الخدمة الإسعافية وفق أعلى المعايير الصحية العالمية بتوفير جميع الأدوات اللازمة من سبل الوقاية لمنسوبيها العاملين في الميدان للمحافظة على سلامتهم وصحتهم بحيث لايعرضوا حياتهم وأسرهم للخطر من خلال مباشرتهم لعدد من الحالات الإسعافية التي قد تكون لديها أمراض, سائلاً المولى عز وجل أن تكلل الجهود المبذولة في سبيل مكافحة انتشار هذا الفايروس بإذن الله بالنجاح وأن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والصحة والعافية.

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19:43ت م

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