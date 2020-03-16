السعودية اليوم / لبنان يبدأ بإغلاق المعابر الحدودية البرية على أن يليها تعليق حركة المطار



بيروت 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

قررت السلطات اللبنانية البدء بسياسة التعبئة العامة وتطبيق قواعد الطوارئ في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وشرعت الجهات اللبنانية المختصة اليوم بإغلاق المعابر اللبنانية البرية مع الجانب السوري، حيث تمَّ إغلاق معبر القاع الحدودي في منطقة البقاع، ولا يُسمح بالعبور إلا للسوريين الراغبين بالمغادرة إلى بلدهم، على أنْ تُستكمل الخطة بإغلاق المعابر البرية الأخرى تباعاً.

وأعلن المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالتكليف المهندس فادي الحسن عن وقف جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ابتداء من منتصف ليل الأربعاء/الخميس الواقع في 18 آذار / مارس 2020 ضمنا، ويستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، وطائرات الإسعاف الجوي، والطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، وطائرات الشحن، والطائرات التي تنقل كلا من: البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، وأفراد المنظمات الدولية، وقوات اليونيفيل، والأشخاص العاملين لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4".

// انتهى //

19:16ت م

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