السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد خلو مخيمات اللاجئين في لبنان من إصابات بكورونا



بيروت 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خلو مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى اللحظة من فيروس "كورونا".

ونفت المنظمة في بيان اليوم وجود أي إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، معلنة عن إجراءات ميدانية داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتمالات كافة.

وكشفت عن أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بالتنسيق مع وكالة أونروا والصليب الأحمر اللبناني لنقل أي حالة مشتبه بإصابتها ب "كورونا" إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي اللبناني في بيروت لكونه المسؤول الوحيد عن نقل المصابين في حال ظهور أي عارض على أي من اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

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19:16ت م

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