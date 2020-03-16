السعودية اليوم / الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تدعو المجتمع الدولي للتعاون في مواجهة كورونا



القاهرة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

ناشدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المجتمع الدولي للتصدي لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد ـ 19)، وتنسيق الجهود لوضع السياسات اللازمة لمكافحته وتخفيف أعبائه وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

وشددت الأمانة العامة -في بيان وزع بالقاهرة اليوم- على ضرورة الوعي بالمسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجميع بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس بأنه "جائحة"، مطالبة شعوب العالم كافة بضرورة شحذ الهمم لرفع درجات الوعي والالتزام بأقصى متطلبات الوقاية لدرء الأخطار، وكذلك ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والابتعاد عن التجمعات وإن كانت بغاية العبادة والصلاة.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية قد أجازت الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون ذلك واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة عدم الانجراف وراء الشائعات ومحاولات التهويل من جانب البعض لاستغلال الأزمات.

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19:08ت م

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