عاجل.. السعودية تعلق الحضور لمقرات العمل

الإثنين 16 مارس 2020

قررت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم تعليق حضور العاملين لمقرات العمل، وذلك في كافة الجهات الحكومية، ما عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، لمدة 16 يومًا.

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وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، وتقول أن حكومة المملكة تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا.