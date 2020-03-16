اخبار السعوديه

السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-16

السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد

في إطار جهود مكافحة كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في تداول إلى عدم الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عن بعد باستخدام وسائل التقنية وعدم الاجتماع المباشر.

Advertisements

وقالت الهيئة في بيان لها على لسان وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله محمد بن غنام إنه في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وإشارة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المؤكدة على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

نود الإفادة بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 144۱/۰۷/۲۱ هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۳/16 م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديث التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قرارتها؛ وذلك عن طريق التنسيق مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).

تابعنا على 9d29d3f94e.jpg تواصل معنا على6871b34c94.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا