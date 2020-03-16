السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد

2020-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في تداول إلى عدم الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عن بعد باستخدام وسائل التقنية وعدم الاجتماع المباشر.

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وقالت الهيئة في بيان لها على لسان وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله محمد بن غنام إنه في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وإشارة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المؤكدة على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

نود الإفادة بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 144۱/۰۷/۲۱ هـ الموافق ۲۰۲۰/۰۳/16 م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديث التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قرارتها؛ وذلك عن طريق التنسيق مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).

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