2020-03-16

فيديو.. الزعاق: غدًا أول موسم الحميمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن غدًا هو أول موسم الحميمين، واليوم هو آخر العقارب.

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وتابع أن موسم الحميمين سمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا.

وتابع أن الحميمين نجمان؛ النجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول نجوم الصيف الحار.

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