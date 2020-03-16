- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: غدًا أول موسم الحميمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الزعاق: غدًا أول موسم الحميمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن غدًا هو أول موسم الحميمين، واليوم هو آخر العقارب.
وتابع أن موسم الحميمين سمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض ومدته 26 يومًا.
وتابع أن الحميمين نجمان؛ النجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني هو أول نجوم الصيف الحار.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الزعاق: غدًا أول موسم الحميمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.