2020-03-16

تعليق الصلاة في المساجد والمصليات في الإمارات مؤقتًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتًا اعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع وذلك حرصًا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

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ويأتي القرار تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والتزامًا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادًا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وسيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.

وأهابت “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

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