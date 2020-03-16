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2020-03-16 إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا في السودان متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قالت إن السلطات الرسمية اتخذت مساء السبت عدة إجراءات لمواجهة كورونا تمثلت فيما يلي: 1- توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية. 2- الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز والولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية. 3- إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية. 4- تأجيل امتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تُجرَ فيها لموعد يحدد لاحقًا. Advertisements 5- سيكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر. 6- إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر. 7- اتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح. 8- على الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل. 9- منع التجمعات العامة في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة. 10- تشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية والمستلزمات الطبية وغير الطبية. 11- إجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين وإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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