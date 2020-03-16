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فريق طبي يعدل وضع عضلة الرقبة لطفلة بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تعاني من تشوُّه خِلقي في الرقبة منذ الولادة، والتفاف بالوجه، وعدم القدرة على تحريك الرقبة.
وقد تبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسية بالرقبة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح، تم من خلاله إصلاح التشوهات، وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي، وتكللت بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها.
وتماثلت الطفلة للشفاء التام وغادرت وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك الرقبة.
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