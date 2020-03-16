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أمانة جدة تواصل أعمالها الميدانية وتُفعل خدماتها عن بُعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واصلت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية من خلال تكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والتي كان اخرها إغلاق المواقع التي تحظى بكثافات عالية كـ الشواطئ والمرافق العامة، ومتابعة إغلاق النوادي الرياضية، وإغلاق الأسواق ماعدا السوبرماركت والصيدليات، وإغلاق صوالين الحلاقة ومحلات التزيين النسائي، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي ويكتفى بالطلبات الخارجية. كما قامت أمانة محافظة جدة بالإعلان عن القنوات المتاحة للتواصل عوضاً عن الحضور الشخصي تحت عنوان "سهلناها لكم" ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا و حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم. وأوضح مدير عام خدمة العملاء الأستاذة رشا باهيثم، بأنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الأمانة الإلكتروني للحصول على الخدمات عن بُعد فيمكن الاستعلام عن : منح الأراضي - بطاقة صحية - رخص المحلات الصادرة - مطالبة سداد - المراكز الصحية المعتمدة - المخالفات - المكاتب المؤهلة - السيارات الخربة - توريد الدمارات - سجل ناخب و الاستعلام عن جميع المعاملات بالإضافة إلى نوافذ خاصة للاستعلام عن معاملات (رخص البناء - إيصال تيار كهربائي للمنازل بدون صكوك - رخص المحلات - القرارات المساحية ). ويمكن للمستفيدين أيضاً الحصول على خدمات الكهرباء عن بعد فيما يخص حجز موعد لإيصال الكهرباء للمنازل بدون صكوك - إطلاق التيار الكهربائي - تقوية التيار الكهربائي - طلب إعفاء من تركيب محطة كهرباء - إطلاق التيار الكهربائي للمناطق العشوائية - تقوية التيار الكهربائي للمناطق العشوائية - فصل التيار الكهربائي - إعادة التيار الكهربائي. وفيما يخص خدمات المنح يمكن تقديم طلب تنفيذ طلبات المنح السامية ، استكمال مساحة منحة أرض و استبدال منحة أرض غير صالحة للبناء عليها. وتتيح الأمانة كذلك إصدار رخصة لوحة إعلانية ضمن خدمات الفرص الاستثمارية ، إصدار شهادة صحية أو تجديدها صحية ضمن خدمات البطاقات الصحية ، و جميع الخدمات المتعلقة بالباعة والعربات المتنقلة وهي إصدار رخصة بسطة بائع متجول ، إصدار رخصة بسطة رمضانية و إصدار / تجديد / إلغاء / تعديل رخصة عربة متجولة) ، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى الموجودة على موقع الأمانة الإلكتروني.