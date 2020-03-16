، كورونا حول العالم.. إصابات بريطانيا 1543 وقيود بجيبوتي وكينيا على سفر الرحلات ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما علق مجلس الأمة الجزائري نشاطه إلى إشعار آخر

يواصل فيروس كرونا المستجد إصابة الهلع حول العالم بتزايد عدد المصابين والوافيات، حيث شهد اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 1543 حالة مقارنة مع 1372 حالة لأمس.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية وفاة أول شخص في مقاطعة ويلز جراء المرض، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بفيروس كرونا إلى 35 حالة.

من جانبها علقت جيبوتي الرحلات التجارية الدولية كافة من وإلى البلاد، وذلك بداية من بعد غدٍ وحتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي أن هذا القرار يستثنى منه رحلات الشحن الجوي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإبلاغ البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بأية إجراءات جديدة سيتم اتخاذها وفق التطورات المستجدة بشأن الفيروس.

بدورها أعلنت حكومة كينيا فرض حظر على سفر أي شخص من الدول التي أعلنت عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا إليها، وذلك بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بهذا الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3 حالات .

وأوضح بيان للرئاسة الكينية أن السلطات في البلاد ستسمح لمواطنيها والأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة سارية المفعول بدخول البلاد شريطة الخضوع لحجر صحى تحت إشراف الحكومة الكينية.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات - التي تشمل أيضًا إغلاق جميع المدارس وتشجيع المواطنين على العمل من المنازل - ستدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين، على أن تستمر لمدة 30 يومًا.

كما دعا البيان السكان إلى ضرورة تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات وإجراء المعاملات دون النقود على قدر الإمكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عربيًا قرر مجلس الأمة الجزائري التعليق الاستثنائي لنشاطه البرلماني ابتداءً من اليوم وحتى "إشعار آخر"، وذلك تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان للمجلس اليوم أنه قرر كذلك إرجاء الجلسة العامة المخصصة لانتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري التي كانت مقررة بعد غدٍ إلى موعد لاحق، وتأجيل الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

وأعرب المجلس في بيانه عن دعمه للقرارات والتدابير الاحترازية التي أصدرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سعيًا منه للحد من انتشار هذا الفيروس، مشددًا على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها من طرف الحكومة.

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