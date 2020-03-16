، قريباً في الأسواق.. جهاز محمول للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة ،

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كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن جهازًا روسيًا يابانيًا مشتركًا لكشف فيروس كورونا خلال 30 دقيقة، سيطرح قريبًا في الأسواق العالمية.
وذكر الصندوق أنه يعمل على توحيد جهود الشركاء الروس والأجانب، من أجل التصدي المشترك لفيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء في الصندوق السيادي الروسي، وافق على توظيف الاستثمارات في إنتاج جيل جديد من أنظمة تشخيص فيروس كورونا المستجد، طبقاً لـ (RT).
ويستخدم النظام الجديد أسلوب التشخيص الجزيئي المتساوي الحرارة SmartAmp، وهو لا يقل في دقته عن الطريقة المستخدمة حاليًا في الكشف عن كورونا، لكنه يفوقها بشكل كبير في سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرًا ثابتًا.
وجاءت هذه التكنولوجيا الجديدة، نتيجة للتعاون الناجح بين الشركات والعلماء من روسيا واليابان، فيما من المقرر إطلاقها بشكل شامل اعتبارًا من أبريل 2020.
والجهاز الجديد عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن استخدامها سواء في المستشفيات أو المؤسسات العامة كالمدارس والمكاتب والمطارات ومحطات القطار.
وهذه المنظومة الجديدة ستساعد في الكشف السريع عن المصابين، وبالتالي ستساعد في منع انتشار العدوى، وستساعد في علاج المرض في مراحله الأولى، وبالتالي تسريع عملية الشفاء منه.
فيروس كورونا الجديد
قريباً في الأسواق.. جهاز محمول للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16
كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن جهازًا روسيًا يابانيًا مشتركًا لكشف فيروس كورونا خلال 30 دقيقة، سيطرح قريبًا في الأسواق العالمية.
وذكر الصندوق أنه يعمل على توحيد جهود الشركاء الروس والأجانب، من أجل التصدي المشترك لفيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء في الصندوق السيادي الروسي، وافق على توظيف الاستثمارات في إنتاج جيل جديد من أنظمة تشخيص فيروس كورونا المستجد، طبقاً لـ (RT).
ويستخدم النظام الجديد أسلوب التشخيص الجزيئي المتساوي الحرارة SmartAmp، وهو لا يقل في دقته عن الطريقة المستخدمة حاليًا في الكشف عن كورونا، لكنه يفوقها بشكل كبير في سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرًا ثابتًا.
وجاءت هذه التكنولوجيا الجديدة، نتيجة للتعاون الناجح بين الشركات والعلماء من روسيا واليابان، فيما من المقرر إطلاقها بشكل شامل اعتبارًا من أبريل 2020.
والجهاز الجديد عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن استخدامها سواء في المستشفيات أو المؤسسات العامة كالمدارس والمكاتب والمطارات ومحطات القطار.
وهذه المنظومة الجديدة ستساعد في الكشف السريع عن المصابين، وبالتالي ستساعد في منع انتشار العدوى، وستساعد في علاج المرض في مراحله الأولى، وبالتالي تسريع عملية الشفاء منه.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:37 PM
إنتاج روسي ياباني مشترك
كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن جهازًا روسيًا يابانيًا مشتركًا لكشف فيروس كورونا خلال 30 دقيقة، سيطرح قريبًا في الأسواق العالمية.
وذكر الصندوق أنه يعمل على توحيد جهود الشركاء الروس والأجانب، من أجل التصدي المشترك لفيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء في الصندوق السيادي الروسي، وافق على توظيف الاستثمارات في إنتاج جيل جديد من أنظمة تشخيص فيروس كورونا المستجد، طبقاً لـ (RT).
ويستخدم النظام الجديد أسلوب التشخيص الجزيئي المتساوي الحرارة SmartAmp، وهو لا يقل في دقته عن الطريقة المستخدمة حاليًا في الكشف عن كورونا، لكنه يفوقها بشكل كبير في سرعة الاختبار ولا يتطلب مختبرًا ثابتًا.
وجاءت هذه التكنولوجيا الجديدة، نتيجة للتعاون الناجح بين الشركات والعلماء من روسيا واليابان، فيما من المقرر إطلاقها بشكل شامل اعتبارًا من أبريل 2020.
والجهاز الجديد عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن استخدامها سواء في المستشفيات أو المؤسسات العامة كالمدارس والمكاتب والمطارات ومحطات القطار.
وهذه المنظومة الجديدة ستساعد في الكشف السريع عن المصابين، وبالتالي ستساعد في منع انتشار العدوى، وستساعد في علاج المرض في مراحله الأولى، وبالتالي تسريع عملية الشفاء منه.
، قريباً في الأسواق.. جهاز محمول للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.