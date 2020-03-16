شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع "المعقم" المحلي مجاناً فى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة منطقة الرياض ، عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا بدءًا من الغد في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض، منها الإشارات المرورية، وبعض الجوامع، والتنسيق مع جهات حكومية لتزويدهم به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع "المعقم" المحلي مجاناً فى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.