شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لدينا 118 حالة كورونا تعافى منهم 6 والان نبدء بالتفاصيل

- الخدمات الصحية مستمرة ومتوفرة على مدار الساعة

- المجتمع السعودي مجتمع واعي ويدرك حجم المسؤولية المناطة بهم

- الإلتزام بالشفافية والوضوح وإطلاع الجميع على مستجدات الوضع محلياً وعالمياً

- الفترة القادمة حرجة جدا في تحديد مسار الوباء

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأن المملكة جزء من العالم ولاتوجد دولة بمنأى عن فيروس كورونا، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به القيادة الحكيمة والتي إتخذت إجراءات إحترازية وخطوات إستباقية لحماية المواطنين والمقيمين ومنع إنتشار الفيروس.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين حول آخر تطورات الوضع لفيروس كورونا الجديد كوفيد١٩ أن المملكة تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض خلال مواسم الحج والعمرة.

مشيراً إلى أن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوفرة على مدار الساعة، لافتاً إلى جاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس ، ونوه بتناغم وتكامل جهود كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس، موضحاً وجود مراكز متخصصة تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع ومنها ( المركز العالمي لطب الحشود/ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها / المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية )، وأن كافة المنشآت الصحية جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس.

وأكد د/ الربيعة أن المجتمع السعودي مجتمع واعي ويدرك حجم المسؤولية المناطة بهم للتعاون ورفد الجهود المبذولة لمنع إنتشار الفيروس منوهاً إلى أهمية مركز ٩٣٧ والمهيأ بالكامل لإستقبال والتجاوب مع كافة البلاغات وتقديم الإستشارات الخاصة بكورونا على مدار ٢٤ ساعة

وشدد على أهمية الإلتزام بالشفافية والوضوح وإطلاع الجميع على مستجدات الوضع محلياً وعالمياً

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وأضاف قائلاً أن لدينا مختبرات صحية على أعلى مستويات وتضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية لفحص العينات

وأبان أنه تم إطلاق حملة توعوية صحية مكثفة ونأمل من الجميع تحقيق الإستفادة المثلى منها والإلتزام بتطبيق ماتضمنته من نصائح وإرشادات.

‏وتطرق إلى آخر الإحصائيات حيث بلغ عدد المصابين أكثر من (۱۷۰) ألف مصاب حول العالم، وحالات الشفاء (۷۷) ألف شفاء.

مضيفاً بأنه قبل عدة أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا (جانحة) ويعني أنه انتشر في كل قارات العالم، ووصل إلى 149 دولة.

وحول الحالة الصحية بالمملكة بين أن المملكة اختارت أن تأخذ أقصى درجات الحذر حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين مبكرا وتتابع الخطوات بتتابع القرارات، وأن الحالة الصحية حالياً مطمئنة، وكل الحالات التي تم اكتشافها في المملكة قادمة من الخارج أو مخالطين لهم.

وشدد على أن الفترة القادمة حرجة جدا في تحديد مسار الوباء وقال نحن نعتمد بعد الله على استشعار الجميع المسؤولية في حسر انتشار المرض، والعائدين أمامهم مسؤولية كبيرة تجاه أهاليهم ومجتمعهم في بقاءهم في العزل لسلامتهم ولسلامة الجميع، مشيراً إلى أهمية الوعي المجتمعي في تجاوز هذه الفترة الحرجة

وأبان بأنه في المملكة لدينا (۱۱۸) حالة تعافى منهم ( 6 ) حالات وإجمالي من تم عزلهم بإشراف الوزارة أكثر ( 8 آلاف)، وفي المنافذ تم فحص أكثر من ۷۰۰ ألف .

موضحاً أن مركز الإتصال بوزارة الصحة ۹۳۷، استقبل أكثر من 170 ألف اتصال حول كورونا.