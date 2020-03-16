شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة: قرارات مواجهة كورونا دفع للضرر ودرء المفاسد والان نبدء بالتفاصيل
ووصف سماحته الاجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بأنها تهدف إلى منع انتشار هذا الوباء والحد من تفشيه بإذن الله تعالى، مطالباً سماحته الجميع من مواطنين ومقيمين التعاون مع الجهات المختصة الأمنية والصحية وغيرها من الجهات التي قامت بجهود مباركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لما فيه سلامة الجميع .
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