شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 حالات كورونا جديدة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
ودعت "الصحة" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (937) للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس (كورونا) الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات - بإذن الله - والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة، والتواصل مع مركز (937) بهذا الخصوص.
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