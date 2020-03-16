شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الملك عبدالله يغلق منافذ بيع مياه "زمزم" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم عن إغلاق كافة منافذ بيع مياه زمزم المباركة في مقر المشروع حتى إشعار أخر ، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس كورونا_الجديد (COVID-19).

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