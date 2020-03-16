شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة فى قبرص تطلب من المواطنين تسجيل جوزات سفرهم والان نبدء بالتفاصيل

طلبت السفارة في نيقوسيا من المواطنين المتواجدين في قبرص تسجيل جوازات سفرهم، وذلك عبر خدمة تسجيل الجوازات على موقع أو تطبيق وزارة الخارجية (فنار) والتواصل مع السفارة على الأرقام التالية - دوام السفارة من الساعة 10 إلى الساعة 1 ظهرًا جوال الطوارئ 24 ساعة: 0035796159332 0035796321992

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