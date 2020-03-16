، لبنان: صيدا تعلن الاستنفار العام لمكافحة "كورونا" ،

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أعلنت بلدية مدينة صيدا "ثاني أكبر المدن اللبنانية"، في بيان اليوم، الاستنفار العام لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد؛ بعد انتشار الفيروس في عدد من المدن والبلدات في لبنان، حيث أقفلت المؤسسات العامة والمحلات التجارية أبوابها، ودعت المؤسسات الصحية في صيدا ووزارة الصحة اللبنانية السكان إلى البقاء في منازلهم.
ومنعت الأجهزة الأمنية اللبنانية التجمعات والنشاطات العامة في مدينة صيدا، وأقفلت باصات النقل العام من العمل.
وأصدر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بياناً أعلن فيه عن تعليق الصلاة في مساجد مدينة صيدا والضواحي حتى إشعار آخر، ويُكتفى برفع الأذان للصلوات الخمس، حرصاً على السلامة العامة ونظراً للظروف الصحية السائدة في البلاد، وبناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.
من ناحية أخرى، أعلنت جورجيا حظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي تشيكوفاني، في إفادة صحفية بأن هذا القرار يأتي للحد من انتشار الفيروس بعد أن سجلت جورجيا 33 حالة إصابة بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 05:46 PM
جورجيا تقرر حظر دخول جميع الأجانب بسبب الفيروسلبنان: صيدا تعلن الاستنفار العام لمكافحة "كورونا"
أعلنت بلدية مدينة صيدا "ثاني أكبر المدن اللبنانية"، في بيان اليوم، الاستنفار العام لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد؛ بعد انتشار الفيروس في عدد من المدن والبلدات في لبنان، حيث أقفلت المؤسسات العامة والمحلات التجارية أبوابها، ودعت المؤسسات الصحية في صيدا ووزارة الصحة اللبنانية السكان إلى البقاء في منازلهم.
ومنعت الأجهزة الأمنية اللبنانية التجمعات والنشاطات العامة في مدينة صيدا، وأقفلت باصات النقل العام من العمل.
وأصدر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بياناً أعلن فيه عن تعليق الصلاة في مساجد مدينة صيدا والضواحي حتى إشعار آخر، ويُكتفى برفع الأذان للصلوات الخمس، حرصاً على السلامة العامة ونظراً للظروف الصحية السائدة في البلاد، وبناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.
من ناحية أخرى، أعلنت جورجيا حظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي تشيكوفاني، في إفادة صحفية بأن هذا القرار يأتي للحد من انتشار الفيروس بعد أن سجلت جورجيا 33 حالة إصابة بالفيروس.
، لبنان: صيدا تعلن الاستنفار العام لمكافحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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