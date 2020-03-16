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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها.
وكانت الوزارة قد ألزمت بمنح بعض الفئات إجازة مرضية إجبارية، ومنها المرأة الحامل والمصابون بأمراض تنفسية أو مزمنة أو أورام أو نقص المناعة.
فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 05:26 PM
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها.
وكانت الوزارة قد ألزمت بمنح بعض الفئات إجازة مرضية إجبارية، ومنها المرأة الحامل والمصابون بأمراض تنفسية أو مزمنة أو أورام أو نقص المناعة.
، "الموارد البشرية" تنفي منح اجازة اسبوعين لموظفي القطاع الخاص وتوضح: لفئات محددة ،
المصدر : الخليج 365
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