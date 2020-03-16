، الجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية ،

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تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وحدات من الجيش المصري؛ للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية، للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.
واحتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، بحيث إن الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.
بدروها، أجرت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة عمليات تطويع على عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم توفير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.
الجيش المصري فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:59 PM
ضمن استعدادات واسعة لدعم أجهزة الدولة لمواجهة كوروناالجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية
تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، وحدات من الجيش المصري؛ للاطلاع على جاهزية عناصرها ومعداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية، للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.
واحتفظت إدارة التعيينات باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية، بحيث إن الاحتياطي الواحد يكفى لـ20 ألف فرد جاهزة للدفع في أي من الاتجاهات الاستراتيجية حال تكليف القوات المسلحة بأي مهام، كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشؤون الصحية والوقائية على كافة المستويات.
بدروها، أجرت إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة عمليات تطويع على عربات ومعدات الإطفاء، من خلال تزويدها بقواذف الأكرون، وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة في أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وباستطاعة إدارة الحرب الكيميائية إجراء التحاليل الفيرولوجية للأفراد من خلال قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية باستخدام أجهزة (PCR)، كما تم توفير أجهزة التعقيم ومهمات الوقاية البيولوجية التي تتناسب مع التعامل والوقاية من فيروس كورونا.
، الجيش المصري: تجهيز وحدات الحرب البيولوجية وتوفير احتياطات غذائية ،
المصدر : الخليج 365
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