، 50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة منذ تعليق الدراسة ،

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أكدت جامعة طيبة أن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الخمسين ألف مستخدم في الأسبوع الأول منذ تعليق الدراسة.
وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن علوي، إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، إذ قدم أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما ينضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية بقرار التعليق وما تشهده المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا.
وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 50 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها وأكثر من 20 من العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 13 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، وأنواع الأجهزة المستخدمة والمتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.
من جهته أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن جامعة طيبة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم وفق توجيهات الدولة رعاها الله، وأكملت خططها الوقائية منذ وقت مبكر وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية، مقدمًا شكره للعاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح، داعيًا إلى ضرورة الامتثال للتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية للوقاية من المرض والإسهام في انحساره.جامعة طيبة التعليم الإلكتروني تعليق الدراسة
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:54 PM
"السراني": الجامعة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم وفق توجيهات الدولة
أكدت جامعة طيبة أن عدد المستخدمين لنظام التعليم الإلكتروني من الطلبة فاق الخمسين ألف مستخدم في الأسبوع الأول منذ تعليق الدراسة.
وقال عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن علوي، إن العملية التعليمية مستمرة على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، إذ قدم أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس محاضراتهم عبر نظام (بلاك بورد) ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم بما ينضمن كفاءة التعليم وعدم تأثر العملية التعليمية بقرار التعليق وما تشهده المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا.
وتضمن التقرير تفصيلات إحصائية عن أعداد الطلبة والذي تجاوز 50 ألف طالب وطالبة في الجامعة وفروعها وأكثر من 20 من العاملين والفنيين في المنظومة الإلكترونية، كما تضمن أعداد هيئة التدريس في شطري الطلاب والطالبات، ونسبة المستخدمين في كل من شطري الطلاب والطالبات، وعدد الشعب الدراسية والمقررات والذي تجاوز 13 ألف شعبة مقدمة ضمن النظام الإلكتروني، وأنواع الأجهزة المستخدمة والمتصفحات المستخدمة وتحليل لكافة البيانات للاستفادة منها في التجربة الحالية والمستقبلية.
من جهته أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن جامعة طيبة حريصة على استكمال الطلاب لتعليمهم وفق توجيهات الدولة رعاها الله، وأكملت خططها الوقائية منذ وقت مبكر وحشدت الجهود في كافة قطاعاتها لضمان سير العملية التعليمية، مقدمًا شكره للعاملين في كافة قطاعات الجامعة وعمادة التعليم الإلكتروني على جهودهم، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح، داعيًا إلى ضرورة الامتثال للتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية للوقاية من المرض والإسهام في انحساره.
، 50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة منذ تعليق الدراسة ،
المصدر : الخليج 365
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