شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة خطر يهدد حياة المواطنين والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 04:59 مساءً - قرار عاجل من السلطان هيثم بن طارق لمواجهة خطر يهدد حياة المواطنين

اتخذت حكومة سلطنة عمان، العديد من الإجراءات الاحترازية، لحماية مواطنيها ضد تفشي فيروس كورونا القاتل.





وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الاثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر إلى إيران ويخضعان حاليًا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ:

Advertisements

وأوضحت الوزارة أنه بإضافة الإصابتين الجديدتين يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18 حالة 17 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.





وأصدر السلطان هيثم بن طارق، قرارًا عاجلًا، بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة، وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وبحسب بيانٍ صدر عن ديوان البلاط السلطاني، مساء الثلاثاء، فقد قضت الأوامر بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية آخرين.

وأوضح بيان ديوان البلاط السلطاني، أن اللجنة تتولي رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك.





ومن بين مهام اللجنة وضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام، بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها .

وأعلنت وزارة الصحة بالسلطنة، الاثنين، تماثل 9 حالات للشفاء من فيروس كورونا القاتل، من أصل 18 حالة إصابة مسجلة بالسطلنة.

ويعد ذلك مؤشرًا إيجابيًّا كبيرًا على محاصرة الفيروس في سلطنة عمان، عبر الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تمثل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء النصف تمامًا من إجمالي الحالات المصابة.