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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 16 مارس 2020 04:59 مساءً - عـــــاجل .. الموت يفجع "السيسي" قبل قليل .. واعلان حالة الطوارئ في جميع المدن المصرية .. شاهد

فجع الموت، الفنانة المصرية وملكة جمال مصر 2014 هبة السيسي، بعد إعلانها الدعاء عقب دخول والدتها في غيبوبة بسبب مرضها. وأعلنت هبة السيسي، في وقت سابق عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، دخول والدتها في غيبوبة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قبل وفاتها خلال الساعات الماضية، تعلن بعدها وفاة والدتها بعد صراع مع المرض. شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements يُذكر أن السيسي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وإشتهرت من خلال مشاركتها في فيلم "كتكوت" مع الممثل المصري محمد سعد، كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، ومنها "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك".

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