إغلاق منافذ بيع مياه زمزم في مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، عن إغلاق كافة منافذ بيع مياه زمزم في مقر المشروع حتى إشعار آخر. أعلن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، عن إغلاق كافة منافذ بيع مياه زمزم في مقر المشروع حتى إشعار آخر. ويأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الصحية والإحترازية التي تتخذها المملكة.

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