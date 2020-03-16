شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالرحمن الملحم: وكالة الأناضول تعرف عالميا باسم وكالة الإشعاع الكاذب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحلل السياسي عبدالرحمن الملحم، اليوم الاثنين، عن المدلول العام والاسم المتداول عن وكالة الأناضول التركية التي يستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بث سمومه.

وأوضح عبدالرحمن الملحم، خلال مشاركته مع قناة الإخبارية، أن: " وكالة الأناضول تُعرف عالميًا باسم وكالة الإشعاع الكاذب أي أن هذه الوكالة متخصصة في صنع فقاعات كاذبة توزعها كيفما شاءت ".

وأكد " الملحم " أن فقاعاتها تلك متخصصة على شأن المملكة، مضيفًا: " حينما تعلن عن إصابة شخص قادم من المملكة أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يصدق كلام هذه الوكالة؛ فالمملكة أكبر دولة في العالم من الناحية الاحترازية والوقائية " .