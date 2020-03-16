شكرا لمتابعة خبر عن جامعة سطام تُلزم طلابها بتوفير جهاز بكاميرا لإداء الاختبارات عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):

أصدرت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز قرارا بشأن الاختبارات الخاصة بالطلاب، والضوابط المنظمة لها.

وشددت الجامعة على إشعار الطلاب بضرورة توفير جهاز يحتوي على كاميرا ليتم اختباره عن بعد بمراقبة هيئة التدريس، على أن يكون هذا الجهاز ممثل في جوال أو كمبيوتر أو آيباد وغيرها من الأجهزة.

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كما نص القرار على أن يقوم عضو هيئة التدريس بإرسال الاختبار عبر البلاك بورد للطلاب، وبنهاية الاختبار يتوجب على الطالب تصوير اختباره وإرساله لعضو هيئة التدريس عبر البلاك بورد أو الإيميل الرسمي.

وأضافت الجامعة أن الطالب الذى لا يتوافر لديه وسيلة تواصل مرئي أو يتعمد قطع الاتصال المرئي يؤجل اختباره لاحقا.

ولم يلقى هذا القرار استحسان العديد من الطلاب، حيث استنكره البعض، مطالبين الجامعة بمراعاة الوضع الحالي.