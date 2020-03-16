شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تقلص ساعات العمل الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتا ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحا إلى الساعة ٣ بعد الظهر.
ويأتي ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة وجمهورية فرنسا.
واعتبرت السفارة في بيانها أن ذلك جاء انطلاقا من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في فرنسا تقلص ساعات العمل الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.