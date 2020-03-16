شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تقلص ساعات العمل الرسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتا ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحا إلى الساعة ٣ بعد الظهر.

ويأتي ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة وجمهورية فرنسا.

واعتبرت السفارة في بيانها أن ذلك جاء انطلاقا من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.