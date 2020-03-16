شكرا لمتابعة خبر عن كشف ملابسات فيديو مضاربة حي الشوقية بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من كشف ملابسات الفيديو المتداول لشخص يعتدي على آخر بالضرب في إحدي الشوارع.

وأوضحت الجهات الأمنية أن الواقعة كانت في حي الشوقية، حيث اعتدي مقيم سوداني على مقيم من نفس جنسيته، باستخدام آلة حادة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة المعتدى عليه بعدة طعنات، وتم نقله للمستشفى لتلاقي العلاج ، فيما تم ضبط الجاني، وإحالته للجهات المختصة.