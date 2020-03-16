شكرا لمتابعة خبر عن كشف ملابسات فيديو مضاربة حي الشوقية بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من كشف ملابسات الفيديو المتداول لشخص يعتدي على آخر بالضرب في إحدي الشوارع.
وأوضحت الجهات الأمنية أن الواقعة كانت في حي الشوقية، حيث اعتدي مقيم سوداني على مقيم من نفس جنسيته، باستخدام آلة حادة.
وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة المعتدى عليه بعدة طعنات، وتم نقله للمستشفى لتلاقي العلاج ، فيما تم ضبط الجاني، وإحالته للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف ملابسات فيديو مضاربة حي الشوقية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.