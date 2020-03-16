شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 6 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، على ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد COVID19، إلى 6 حالات.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي عن كورونا، أنه يتوقع زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: " مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية" .
وأضاف وزير الصحة: " نرجو من الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة "؛ متابعًا: " نرجو أخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.. هناك 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي "؛ مستطردًا: " تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة " .
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